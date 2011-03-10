-BORÇLU VATANDAŞ MALİYEYE KOŞUYOR ANKARA (A.A) - 10.03.2011 - Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenlemeye ilgi büyük oldu. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulamanın daha ilk 3 gününde 101 bin kişinin vergi borcu ile trafik ve diğer para cezalarının yeniden yapılandırılması için Maliye Bakanlığına başvurduğunu bildirdi. Şimşek, yaptığı açıklamada, vergi dairelerinin vergi borçluları ile Maliye Bakanlığınca tahsil edilen idari para cezalarına ilişkin yeniden yapılandırma başvurularını kabul etmeye başladığını ifade etti. İlk 3 günde 97 bin kişinin, kesinleşmiş vergi borçları için yeniden yapılandırma istediğini belirten Şimşek, diğer borçlar ve cezalarla birlikte bu sayının 101 bine çıktığını söyledi. 3 günde ortaya çıkan bu rakamı "memnuniyet verici" olarak niteleyen Şimşek, şöyle devam etti: "Daha uygulamanın başlarında meydana gelen başvurular son derece sevindiricidir. Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili düzenleme, borçlular açısından tarihi bir fırsattır. Vatandaşlarımızın da bu süreçte Kanunun getirdiği ödeme kolaylığından ve diğer uygulamalardan yararlanmalarını istiyoruz. Borçlu mükelleflerimizi, vatandaşlarımızı bu tarihi fırsattan yararlanmaya çağırıyoruz." -10 MİLYON KİŞİYE MEKTUP- Bakan Şimşek, yeniden yapılandırmanın doğru ve hızlı şekilde anlatılması için bakanlık olarak da her türlü çabayı göstereceklerini de belirtti. Bu çerçevede vergi ve idari para cezası borcu olanlara uyarı mahiyetinde birer mektup göndererek, vergi ya da para cezası borcu bulunduğunu hatırlatacaklarını kaydeden Şimşek, 2. mektupta ise mükelleflerin Kanunun matrah artırımı ve defter kayıtlarıyla ilgili hükümleri konusunda bilgilendirileceğini bildirdi. Yeniden yapılandırmaya ilişkin uyarı ve bilgilendirme mektuplarının PTT kanalıyla vatandaşa ulaştırılacağını ifade eden Maliye Bakanı, "Vatandaşa, uyarı ve bilgilendirme amaçlı gönderilen mektup sayısı 10 milyonu bulacak. PTT ile anlaşma sağlandı. Mektupların kağıt ortamına dökülmesi, zarflanması ve vatandaşa ulaştırılması işlemlerini PTT üstlenecek. Bize de bu hizmeti karşılığında indirimli tarife uygulayacak. Mektup başına 95 kuruş ödeme yapacağız" dedi. -GELİR İDARESİNDE ANLIK TAKİP- Bu arada Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezinde, yeniden yapılandırmaya dönük yeni bir program oluşturuldu. Bu programla başvuruda bulunan kişilerin borç tutarlarının Kanun hükümlerine göre yapılandırılması, bu işlemlerin de merkezden sürekli olarak takip edilmesi öngörüldü. -YÜZBİNLERCE BORÇ SİLİNDİ- Gelir İdaresi Başkanlığı, Kanun kapsamında, trafik ve idari para cezası tutarı 120 liranın olan yüz binlerce kişinin para cezasını da sildi. Bilgi İşlem Merkezinde daha önce 3 günde tamamlanması planlanan ceza silme işlemi, hem her vergi dairesi için ayrı ayrı işlem yapılması, hem de ceza tutanaklarının sayısının fazla olması nedeniyle günlerce sürdü. Kanun ile birlikte farklı kanunlarda yer alan çok sayıda idari para cezasına ilişkin yapılandırma ya da silme işleminin gündeme geldiğine dikkati çeken yetkililer, "Türkiye'de 1 yılda sadece 7 milyon dolayında trafik para ceza tutanağı düzenleniyor. Trafik cezalarının bir bölümü de tahsil edilemiyor. Diğer idari para cezalarında olduğu gibi tutarı 120 liranın altında olan trafik cezaları da Torba Kanun uyarınca silindi. Ceza tutarı 120 liranın üzerinde olan trafik ceza tutanağı sayısı ise 4 milyon. Bunlar da yapılandırma kapsamında" açıklamasında bulundu.