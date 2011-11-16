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Dünya

Borçlu Sağlık Bakanlığı'nın elektriği kesildi ATİNA (A.A) ? 16.11.2011

16 Kasım 2011 12:51

-Borçlu Sağlık Bakanlığı'nın elektriği kesildi ATİNA (A.A) – 16.11.2011 - Yunanistan'da, Devlet Elektrik Teşkilatı (GENOP-DEH), borcunu ödemeyen Sağlık Bakanlığı'nın elektriğini kesti. DEH çalışanları sendikası temsilcileri, 3 milyon 800 bin avro borcu olduğunu belirttikleri Sağlık Bakanlığı'nın elektriğini, reformlar çerçevesinde, taşınmaz mal varlıklarına getirilen ek vergilerin elektrik faturalarıyla tahsil edilmesini öngören kanun gereğince, 4 saat süreyle sembolik olarak kestiklerini açıkladı. Federasyon Başkanı Nikos Fotopulos yaptığı açıklamada, 141 milyon avro elektrik borcu bulunan devletin, işsizlerin ve yoksulların elektriklerinin kesilmesini istemesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Fotopulos, başka bakanlıklarda da aynı uygulamaya gidilebileceğini belirtti.

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