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BORÇLU ESNAF KENDİNİ YAKTI ALANYA (A.A)

11 Ağustos 2010 22:07

-BORÇLU ESNAF KENDİNİ YAKTI ALANYA (A.A) - 11.08.2010 - Antalya'nın Alanya ilçesinde, iş yerine icra memurları gelen esnaf, üzerine benzin dökerek, kendini ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği esnaf, hastaneye kaldırıldı. Alanya Şekerhane Mahallesinde kuruyemiş dükkanı bulunan Mehmet Özkaya'nın dükkanına, 30 bin TL borcu nedeniyle icra memurları geldi. Memurlara, ''İş yerimden çıkın, yoksa kendimi yakarım'' diyen Özkaya, üzerine benzin döktü. İcra memurlarının ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekiplerinin iş yerine gelmesinin ardından ikna edilemeyen Özkaya, kendini ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin köpük sıktığı Özkaya, hastaneye kaldırıldı. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Özkaya'nın iş yerine gelen eşi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

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