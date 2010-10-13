-BORÇLU ÇİFTÇİLERE İYİ HABER MALATYA (A.A) - 13.10.2010 - Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Akay, ''Üç taksit halinde ödeme yapmayı kabul eden ortaklarımızın icra yoluyla alınan tüm ekipmanları iade edilirken hapis cezası bulunanlar bu cezadan kurtulacak'' dedi. Birliğe bağlı bulunan 13 ilin kooperatifte incelemeler yapan Akay, Malatya Anemon Otel'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye genelinde 87 bin borçlu çiftçiyi ilgilendiren yapılandırma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Borçlu çiftçilerin affının ve ya borçlarının kısmen de olsa iptalinin söz konusu olmadığını dile getiren Akay, 1 Kasım ile 31 Aralık tarihleri arasında borçlarının yüzde 40'ını ödemeyi kabul edenlerin geriye kalan miktarı iki taksit halinde ödeyebileceğini kaydetti. Çalışmanın yeni başlamış olmasına rağmen yüzde 40 oranında çiftçiye ulaştıklarını belirten Akay, yıl sonuna kadar yüzde 75'lik bir bölümüyle anlaşma sağlayacaklarına inandığını dile getirdi. Hüseyin Akay, şöyle konuştu: ''Sorumluluğumuzda bulunan 13 ilde 5 bin 200 üyemiz borçlu durumda. Borçlarla ilgili yapılanmaya gittik. Bu yapılanma ortaklarımız ve alacaklılarımızın lehine olacak. Türkiye genelinde 1 milyon 100 bin ortağımız bulunuyor. 87 bin de bize borçlu olan ortağımız var. Şimdi bunlarla ilgili bir yapılanmamız var. 1 Kasım ile 31 Aralık tarihleri arasında borçlarının yüzde 40'ını veren ortaklarımızın geriye kalan borçlarını iki taksit halinde ödeyebilecek. Bu konuda anlaşmaya vardığımız ortaklarımızın icra kapsamında alınan tüm ekipmanları kendilerine iade edilecek. Hapis cezası alanları cezalardan kurtulmuş olacak.'' -''MEKTUPLAR İHTARNAME SANILDIĞI İÇİN GERİ ÇEVRİLİYOR''- Borçlu olan çiftçilere yeni yapılanma hakkında bilgi vermek amacıyla mektup gönderildiğini anlatan Akay, çiftçilerin bir çoğunun bu mektupları ihtarname sandığı için geri çevirdiklerini kaydetti. Hüseyin Akay, ''İlk aşamada tüm borçlu ortaklarımıza mektupla bilgilendirme yapmak istedik. Ancak gördük ki bu mektuplar çoğu ortağımız tarafından ihtarname sanılarak teslim alınmıyor. Bu nedenle şimdi kurduğumuz ekipler sürekli olarak gezerek bire bir bilgilendirmeler yapıyor'' diye konuştu.