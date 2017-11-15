Borçlarının olduğunu söyleyip, intihara kalkıştı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da borçları nedeniyle üst geçitte intihar girişiminde bulunan Erdal T. (28), polisler tarafından indirildi.

Olay, öğle saatlerinde Ankara Caddesi\'nde meydana geldi. Sanayi kavşağındaki üst geçide çıkan Erdal T., borçlarının bulunduğunu söyleyip aşağıya atlayacağını söyledi. Erdal T.yi görenlerin ihbarıyla gelen polis onu ikna etmek için çaba gösterirken, itfaiye ve sağlık görevlilerine de haber verildi. İsmi öğrenilemeyen babasının gelmesiyle Erdal T.\'nin bir anlık dalgınlığından faydalanan polisler, onu yakalayıp kurtardı. Erdal T., sağlık görevlilerince hastaneye götürülürken, ulaşıma kapanan karayolu yeniden açıldı.



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