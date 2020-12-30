T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Borçların yeniden yapılandırılmasında başvuru süreci uzadı

1 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek ilk taksit ödemeleri 1 Nisan 2021'e ertelendi

30 Aralık 2020 07:31

Yapılandırmada 31 Aralık 2020'de sona erecek başvuru süresi 31 Ocak 2021'e, 1 Mart 2021'deki ilk taksit ödemesi ise 1 Nisan 2021'e ertelendi.

Devlete olan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemenin son başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatıldı. Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, yeniden yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Aralık 2020'den, 31 Ocak 2021'e uzatıldı. Yeniden yapılandırma sonrası 1 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek ilk taksit ödemeleri ise 1 Nisan 2021'e ertelendi.

ETİKETLER

borçhaberyapılandırmabaşvurusüre
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24