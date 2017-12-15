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Borçları yüzünden soygun yaptığını söyleyen üniversiteli tutuklandı

Ramazan TUNCER/NURDAĞI(Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde girdiği banka şubesinde, müşterilere kurusıkı tabanca doğrultarak, gişedeki memurdan bir miktar para alıp, kaçan ve çevredekiler tarafından yakalanan üniversite öğrencisi Ahmet K

15 Aralık 2017 20:21

Ramazan TUNCER/NURDAĞI(Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP\'in Nurdağı ilçesinde girdiği banka şubesinde, müşterilere kurusıkı tabanca doğrultarak, gişedeki memurdan bir miktar para alıp, kaçan ve çevredekiler tarafından yakalanan üniversite öğrencisi Ahmet K. (25), mahkemece tutuklandı. Ahmet K., emniyetteki ifadesinde, borçlarını ödemek için soygun yaptığını söyledi.
Olay, dün öğle saatlerinden sonra Atatürk Mahallesi\'nde meydana geldi. Adana Caddesi\'ndeki banka şubesine giren Ahmet K., kurusıkı olduğu belirlenen tabancayı içerideki kız öğrencinin başına dayayıp, gişedeki görevli memurdan bir miktar para istedi. Memurun para verdiği Ahmet K., bankadan hızla ayrılırken, bu sırada dışarıda ATM\'den para çekerken olayı fark eden uzman çavuş, havaya uyarı ateşi açarak, şüpheliyi durdurmak istedi. Elindeki kurusıkı tabancayla ateş açıp, uzman çavuşa karşılık veren Ahmet K., bir süre sonra çevredekiler tarafından yakalandı. Etkisiz hale getirilen ve Erciyes Üniversitesi öğrencisi olduğu belirtilen Ahmet K.\'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Polise verdiği ilk ifadede borçları nedeniyle soygun yapmaya karar verdiğini anlatan Ahmet K., 3 aydır okula da gidemediğini söyledi.
Adliyeye sevk edilen Ahmet K., mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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