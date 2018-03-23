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Borçları yüzünden 7 katlı apartmanın çatısına çıkıp, intihara kalkıştı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, borçları nedeniyle bunalımda olduğu ileri sürülen G

23 Mart 2018 21:01

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Karşıyaka ilçesinde, borçları nedeniyle bunalımda olduğu ileri sürülen G.D., 7 katlı apartmanın çatısına çıkıp, atlamak istedi. G.D., apartmanın çatısından sarktığı sırada kurtarıldı.
Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Şemikler Mahallesi Anadolu Caddesi\'nde meydana geldi. Borçları yüzünden bunalımda olduğu öne sürülen G.D, 7 katlı apartmanın çatısına çıkarak, atlamak istedi. G.D.\'yi çatıda görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, yanına çıktığı G.D.\'yi ikna etmeye çalıştı. Çatının kenarında yürümesiyle izleyenleri korkutan G.D.\'yi ikna çabaları sonuçsuz kaldı. İtfaiye ekiplerinin hava yastığı açmaya çalıştığı sırada G.D., çatıdan aşağı doğru sarktı. Bu sırada ekipler, G.D.\'yi tutarak, düşmesini engelledi. Çevrede bulunanlar, bu anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. 
Çatıdan indirilip, gözaltına alınan G.D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İntihar girişimi nedeniyle aksayan trafik ise normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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