Borçlara 58 milyar liralık af

T24 - Başbakan Yardımcısı Babacan, borç yapılandırmada toplam tutarın 58.3 milyar TL olduğunu söyledi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırması dün gece itibariyle sona erdi.

Elektrikten, motorlu taşıt vergisine, emlak vergisinden, öğrenim kredisine kadar birçok alanda borçları yapılandıran uygulamada bir kez süre uzatımına gidilmişti.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada başvurularla ilgili şunları söyledi:

"Yeniden yapılandırılan toplam tutar 58.3 milyar TL oldu; Bu tutar Gelir İdaresi için 35.8 milyar lira, SGK için 22.5 milyar lira oldu. Postayla gelecek olanlar da bunun üzerine eklenecek. Bu tutar belediyeleri içermiyor, belediyelerden gelecek tutarın toplanması bir ayı bulur. Bu tutar beklentilerin üzerinde, bu nakit tahsilat anlamına gelmiyor, üç yıla kadar taksit imkanı olacak. Maliye politikasını sıkılaştırma araçlarından biri olarak bu rakamın bir kısmını kullanabiliriz."

Doğan'ın vergi borcu 3.2 milyar lira eridi

DYH ve bağlı ortaklıklarında ihtilaflı 4.17 milyar lira olan vergi borcu 988.28 milyon liraya indi.

Doğan Yayın Holding kendisinin ve bağlı ortaklıklarının vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmaların tamamlandığını; bu kapsamda henüz kesinleşmemiş ve dava aşamasında olan 4.94 milyar lira tutarındaki ihtilaflı vergi tarhiyatlarından 4.17 milyar liralık kısmı ile ilgili 988.28 milyon liralık yükümlülük tahakkuk ettirilerek ihtilafın sonlandırıldığını açıkladı.

KAP'a yapılan açıklamaya göre, daha önceki yapılandırmaların dışında, DYH'nin bağlı ortaklığı Doğan Prodüksiyon Hizmetleri'nde "henüz kesinleşmemiş ve dava aşamasında bulunan" toplam 862.97 milyon TL tutarındaki ihtilaflı vergi tarhiyatlarının tamamı da yeniden yapılandırılarak, bununla ilgili tahakkuk ettirilen toplam tutar 128.74 milyon TL oldu.

DYH, Mayıs ayında yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında yaptığı açıklamada, henüz kesinleşmemiş ve dava aşamasında bulunan toplam 4.94 milyar liralık ihtilaflı vergi tarhiyatının 3.3 milyar liralık kısmı için başvuru yapılarak 859.54 milyon lira olarak yapılandırıldığını, buna ek olarak da toplam 81.2 milyon lira tutarında matrah artırımı yapıldığını duyurmuştu.

Buna göre, Doğan TV Holding'in dava aşamasındaki toplam 2 milyar TL tutarındaki ihtilaflı vergi tarhiyatlarının tamamı ile ilgili olarak yapılandırma başvurusunda bulunduğu ve tahakkuk ettirilen toplam tutarın 494.83 milyon lira; D Yapım'ın henüz kesinleşmemiş ve dava aşamasında bulunan toplam 1.1 milyar TL tutarındaki ihtilaflı vergi tarhiyatlarının tamamı ile ilgili olarak gidilen yapılandırma başvurusunda ise tahakkuk ettirilen toplam tutarın 332.37 milyon TL olduğu belirtilmişti.