-BORÇLANMA LİMİTİNİN YÜKSELTİLMESİNE ONAY WASHINGTON (A.A) - 02.08.2011 - Amerikan Kongresi'nde Temsilciler Meclisi, ABD'de borçlanma limitinin yükseltilmesi için sürenin dolmasına saatler kala, Beyaz Saray ile Kongre liderleri arasında önceki gün varılan anlaşmanın ardından limitin yükselmesini öngören yasa tasarısını onayladı. Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada kabul edilen yasa, Senato'da da kabul görürse ABD Başkanı Barack Obama'nın imzasına sunulacak. Yasanın yürürlüğe girmesiyle ABD'nin temerrüde düşmesi riski, limitin artırılması için tanınan sürenin son gününde önlenmiş olacak. Tarafların üzerinde uzlaştığı plan, gelecek 10 yılda harcamalarda 2,1 trilyon dolarlık kesinti yapılmasını öngörüyor. Washington yönetimi uzun süredir ABD'nin 14,3 trilyon dolar tutarındaki borçlanma tavanını artırmak ve ABD'nin temerrüde düşmeyeceği konusunda finansal piyasaları rahatlatacak nihai anlaşmaya varmak için zamana karşı yarışını sürdürüyordu. ABD'nin borçlanma tavanının yükseltilmesi ve bütçe açığının nasıl azaltılacağı konusundaki siyasi çıkmaz ülkenin ''AAA'' olan uzun vadeli kredi notunu kaybetme riskini ortaya çıkarmıştı.