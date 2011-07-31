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Ekonomi

BORÇLANMA SORUNUNDA GEÇİCİ ANLAŞMA SAĞLANDI WASHINGTON (A.A)

31 Temmuz 2011 19:00

-BORÇLANMA SORUNUNDA GEÇİCİ ANLAŞMA SAĞLANDI WASHINGTON (A.A) - 31.07.2011 - ABD'de borçlanma tavanının artırılması ve federal bütçe açığının azaltılması için çerçeve paket üzerinde geçici anlaşmaya varıldığı bildirildi. ABC televizyonunun Kongre kaynaklarına dayanarak verdiği habere göre, geçici anlaşma borçlanma tavanının 2012 yılı sonuna kadar yükseltilmesine, harcamaların 10 yılda 1 trilyon dolardan fazla azaltılmasına ve bütçe açığının ek olarak 1 trilyon dolardan fazla azaltılmasını tavsiye etmek için Kongre'de yeni bir komisyon kurulmasına olanak sağlıyor. ABC, Kongre üyelerinin çerçeve anlaşma konusunda bugün bilgilendirilmesinin beklendiğini duyurdu. ABD'de 14,3 trilyon dolar tutarındaki borçlanma tavanının artırılması için süre 2 Ağustos Salı günü doluyor. ABD Başkanı Barack Obama, gelecek yılki seçim kampanyası döneminde Kongre'de bugünküne benzer krizi tekrar yaşamak istemediği için, federal hükümetin borçlanma tavanının 2012 başkanlık seçimlerini geride bırakacak bir dönemi kapsayacak şekilde yükseltilmesini istiyor.

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