-BORÇLANMA LİMİTİ SORUNUNDA ANLAŞMA UMUDU WASHINGTON (A.A) - 31.07.2011 - ABD'de borçlanma limiti sorununa çözüm bulunması için yönündeki çabalar tüm hızıyla sürerken Beyaz Saray ve Kongre'deki cumhuriyetçi liderlerin ABD'nin tarihinde ilk kez temerrüde düşmesini önleyebilecek bir anlaşma doğrultusunda gece geç saatlerde önemli ilerleme kaydettiği bildirildi. Amerikan haber ajansı The Associated Press, müzakerelere yakın yetkililere dayandırdığı haberinde, taraflar arasında geliştirilen planın federal hükümetin borçlanma limitini iki aşamada 2,4 trilyon dolar civarında yükseltmeyi ve harcamalarda da bundan biraz daha fazla bir miktarda kesinti öngördüğünü belirtti. Habere göre, isminin açıklanmasını istemeyen yetkililer, limitte 1 trilyon dolarlık yükseltme öngören ilk aşamanın hemen, ikinci aşamanın ise yılın ilerleyen zamanlarında yürürlüğe gireceğini kaydetti. Kongre'nin, bütçenin dengelenmesi için anayasal değişiklik öngören bir düzenleme üzerinde oylama yapmasını gerekli kıldığı ifade edilen plan, borçlanma limitinin yükseltilmesini öngören aşamalar içinse Kongre'nin onayını şart koşmuyor. Bir yetkili, iki tarafın genel kavramlar üzerinde uzlaştığı ancak üzerinde çalışılması gereken bazı detayların bulunduğu bilgisini verdi. Nihai anlaşma konusunda henüz kesinlik olmamasına karşın, yetkililerin ''anlaşma doğrultusunda önemli ilerleme sağlandığı'' şeklindeki sözleri, ülkenin temerrüde düşmesinin önlenebileceği yolunda şu ana kadarki en güçlü işaretleri oluşturdu. Amerikan CNN televizyonu da benzer içerikteki bir haberinde, Beyaz Saray ile Kongre liderleri arasında halen müzakeresi sürdürülen, borçlanma limitinin yükseltilmesi konusundaki bir anlaşma taslağının 10 yıl içinde toplam bütçe açığının 2,8 trilyon dolar civarında azaltılmasını öngördüğünü bildirdi. Müzakerelere yakın kaynaklar, CNN'e yaptıkları açıklamada, üzerinde çalışılan planın, borçlanma limitinin en az 2012 yılının sonuna kadar yükseltilmesine olanak verdiğini belirtti. CNN'in haberinde de limitin iki aşamada ancak Kongre'nin onayını gerektirmeden, otomatik olarak yükseltileceği kaydediliyor. ABD Başkanı Barack Obama, federal hükümetin borçlanma limitinin 2012 başkanlık seçimlerini geride bırakacak bir dönemi içine alacak şekilde yükseltilmesini istiyor, çünkü gelecek yılki seçim kampanyası döneminde Kongre'de bugünküne benzer krizi tekrar yaşamak istemiyor. Senato'daki Cumhuriyetçi Azınlık Lideri Mitch McConnell da gün içinde Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner ile düzenlediği basın toplantısında, '' anlaşmaya çok yakın bir gelecekte varılabileceğinden emin olduğunu'' ifade etti. Kongre'nin ulusal borçlanma limitini 2 Ağustosa kadar yükseltmemesi halinde ABD borçlarını ödeyecek fonlardan yoksun kalacak ve tarihinde ilk kez temerrüde düşme riskiyle karşı karşıya gelecek. Yetkililer, böyle bir durumun ABD ekonomisi açısından felaket olabileceği, küresel piyasalarda şok dalgaları yaratabileceği uyarısında bulunuyor. Obama, dünkü haftalık radyo konuşmasında, anlaşmaya varılması için çok az zaman kaldığına dikkati çekerek, siyasi taktik oyunlarına son verilmesi çağrısında bulundu ve ''Amerikan halkı için uzlaşıya varılmasının zamanının geldiğini'' söyledi.