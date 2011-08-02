-BORÇLANMA KRİZİ ZAPATERO'NUN TATİLİNİ ERTELETTİ MADRİD (A.A) - 02.08.2011 - İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, son iki gündür borçlanma kriziyle ilgili endişelerin artması nedeniyle tatilini ertelemek zorunda kaldı. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Başbakan Zapatero'nun borçlanma maliyetindeki artış başta olmak üzere ekonomideki mevcut değişimleri yakından takip edebilmek için ailesiyle birlikte bugün çıkması öngörülen tatilini ertelediği bildirildi. İspanya'da beş yıllık tahvillerin risk primi mevcut durumda 403 puanla tarihi bir yükseliş gösterirken, Zapatero'nun gelişmeleri yakından izlediği, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Elena Salgado ile sürekli temasta olduğu belirtildi. İspanya resmi haber ajansı EFE de Salgado'nun başkanlığında oluşturulan kriz heyetinin, İtalya, Fransa ve Almanya başta olmak üzere birçok AB ülkesiyle irtibatta olduğunu bildirdi. Bu arada AB ile ilişkilerden sorumlu devlet sekreteri Diego Lopez Garrido EFE'ye yaptığı açıklamada, ''İspanya kesinlikle dış finans yardımı alacak bir ekonomik durumda değil. Avrupa Komisyonunun da açık bir şekilde dile getirdiği gibi, İspanya'nın finans yardımına ihtiyacı olduğunu kimse düşünmüyor. Mevcut borçlanmayı karşılamada hiçbir sorun yok'' dedi. Öte yandan İspanyol basınında yer alan yorumlarda, ''Ne Yunanistan'a verilen yeni oksijen balonu, ne Zapatero'nun ekonomiyi kurtarıcı önlemleri ne de ABD'nin borçlanma limitinin yükseltilmesini kabul etmesi İspanya'ya rahatlatabildi. Yunanistan, İrlanda ve Portekiz'den sonra 4. AB ülkesi Kıbrıs Rum Kesimi'ne de finans yardımı yapılabileceği yönündeki söylentiler de İspanya'nın durumuna yardım etmiyor'' ifadelerine yer verildi.