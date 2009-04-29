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Ekonomi

‘Borçla da olsa genelevimizi büyüteceğiz’

29 Nisan 2009 19:37

Avusturya'nın başkenti Viyana'da faaliyet gösteren bir genelev, küresel mali krize rağmen genişleme politikasını finanse etmek için kamuya borçlanacağını açıkladı.

Viyana'daki "erotik sauna" Goldentime'ın Müdürü Alexander Gerhardinger, düzenlediği basın toplantısında, önümüzdeki yıllarda 4 yeni şube açmak ve 3-4 yıla kadar Borsaya girmek istediğini anlattı.

Gerhardinger, "Seks endüstrisi, konjonktürdeki yavaşlamadan endişe etmiyor. Sokağa atılanların eğlenmeye ihtiyacı var" diye konuştu ve kuruluşunun profesyonel hayat kadınlarıyla çalıştığını kaydetti.

Goldentime, Viyana Adli Polis sorumlusu Ernst Geiger'in, kurum yönetimiyle bağlantıda olduğu ve gizli bilgileri aktardığı ortaya çıkınca görevinden istifa etmesiyle 2006 yılında ünlü olmuştu.

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