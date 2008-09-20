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Dünya

Borca karşı 'striptiz' avukatı yaktı

ABD'de, dansçı müvekkilinin borcunun karşılığını 'striptiz' olarak alan avukat 1 yıldan fazla süreyle görevinden uzaklaştırıldı

20 Eylül 2008 03:00

ABD'nin İllionis eyaletinde, dansçı müvekkilinin borcunun bir kısmının karşılığını "striptiz" olarak alan avukat bir yıldan fazla süreyle görevinden uzaklaştırıldı.

Chicago Tribune gazetesinin haberine göre, İllionis Savcılığı ve Disiplin Komisyonu önceki gün, avukat Scott Robert Erwin'in 2002'de görevini kötüye kullandığı için gelecek aydan itibaren 15 ay süreyle görevinden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Komisyon raporuna göre, DeKalb kentinde çalışan Erwin ve dansçı müvekkili, 543 dolar (yaklaşık 670 YTL) olan borcun bir kısmının avukatın bürosunda çıplak dans edilerek ödenmesi konusunda anlaştı. Ancak avukatın dans sırasında kendisine uygunsuz davrandığından şikayetçi olan müvekkili, polise cinsel saldırı iddiasıyla şikayette bulundu.

Erwin, hakkındaki iddiaları reddederken, müvekillinin ise mesleğini bıraktığı belirtildi.

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