Borç yapılandırmaya 100 milyon TL üzeri borçlu şirketler başvurabilecek

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) şirketlerin finansal sektöre olan borçlarının yeniden yapılandırılmasının kapsamını belirleyecek olan "Çerçeve Anlaşma" çalışmalarında sona geldiği öğrenildi. Çalışma kapsamında yeniden yapılandırma için banka, faktoring gibi finans kurumlarına toplam borcu 100 milyon TL ve üzeri olan şirketlerin için başvurabileceği belirtiliyor.

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB), reel sektör şirketlerinin finans kuruluşlarına olan borçlarının yeniden yapılandırılması adına yürüttüğü çalışma sona geldiği öğrenildi. Bilindiği gibi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu şirketlerin finansal sektöre olan borçlarının yeniden yapılandırılmasının kapsamının, "Çerçeve Anlaşma"lar ile belirlenmesi konusunda bir yönetmelik yayınlamış, söz konusu yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmişti. Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) "Çerçeve Anlaşma" konusunda son aşamaya geldiği ve önümüzdeki günlerde borç yapılandırma işlemleri için banka, faktoring gibi finans kurumlarına toplam borcu 100 milyon TL ve üzeri olan şirketlerin bu anlaşma için başvurabileceği öğrenildi.

En büyük 7 banka komitede var

Sefer Yüksel'in Bloomberg HT'de yer alan haberine göre, alt sınır rakamının tartışıldığı ve başlangıç için 100 milyon TL ve üzeri borçlu şirketler göz önüne alınacağı, önümüzdeki dönemde ise bu rakamın değişebileceği belirtiliyor. TBB bünyesinde yapılan toplantılarda toplam borç tutarının 50 milyon TL mi 100 milyon TL mi olması konuusnun tartışıldığı, başlangıç olarak 100 milyon TL ve üzeri şirketler için karar alındığı öğrenildi. Ancak kaynaklar önümüzdeki dönemde 100 milyon TL’nin altında borcu olan şirketler içinde söz konusu yapılandırmanın olabileceğini ifade ediyor. Çerçeve Anlaşmalara katılacak bankaların kesin sayısının yarın belli olacağı, ancak sektörün en büyük 7 bankasının burada kesinlikle yer alacağı da gelen bilgiler arasında.

Komitedeki bankaların 3’te 2’sinin onayı gerekli

Peki borç yapılandırma süreci nasıl işleyecek? Edinilen bilgilere göre, borç yapılandırmak isteyen şirket, ‘Çerçeve Anlaşması’na imza atan borçlu olduğu bankalardan her hangi birine başvuru yapması yeterli olacak. Başvuruyu alan banka, TBB bünyesinde bankaların temsilcilerinin yer aldığı komiteye borçlu şirketin talebini iletecek. Yapılacak fizibileteden sonra ise borçlu şirketin talebi, alacaklı kurumların temsilcilerinin yer aldığı komitede oylamaya sunulacak. Eğer buradaki bankaların 3’ye 2’si yeniden yapılandırma noktasında görüş verirse diğer bankalar da bu görüşe uyarak yapılandırma kararına uyacak. Kreditör bankaların yüzde 90’nın kabul etmesi durumunda ise borçlu şirkete ilave kredi verilebilecek. Yine bankaların tamamının kabul etmesi halinde ise faiz ve anapara tutarından borç silme yapılabilecek.

Amaç faiz ve kur baskısından rahatlatmak

BDDK’nın söz konusu yönetmeliği ve bankaların ‘Çerçeve Anlaşması’ kapsamına dahil olmasında amaç ise son dönemde artan faiz ve kur baskısına karşı reel sektör şirketlerini rahatlatmak. Bankacılar, borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanamayacağı düşünülen şirketlerin kesinlikle yapılandırma kapsamına alınmayacağının altını çiziyor. BDDK’nın yönetmeliğinde yer alan bilgiye göre, “Çerçeve Anlaşmalar” BDDK tarafından onaylandıktan sonra 2 yıl içinde yeniden yapılandırma sözleşmelerine bağlanmak şartıyla yapılandırılacak. BDDK, süreyi uzatabilecek.