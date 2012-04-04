Borç yapılandırmadan 16 milyar lira geldi

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mart ayı sonu itibariyle yeniden yapılandırmada gerçekleştirilen tahsilatın 15.9 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Şimşek, Mart sonu itibariyle, toplam 15 milyar 940,7 milyon liranın tahsil edildiğini belirterek, "Bu önemli bir rakam, bu rakamı önemsiyorum'' dedi.

Bakan Şimşek, yapılan tahsilatın, yapılandırma sonrası toplam alacağa oranının ise beşinci taksitte yüzde 37 iken, 6. taksitte bu oranın yüzde 40'a yükseldiğine dikkati çekerek, 6. taksit itibariyle de 1 milyar 245,3 milyon lira kaynak sağlandığını kaydetti.

Şimşek, yeniden yapılandırmada gerçekleştirilen tahsilatın, vatandaşın devletiyle barışmayı tercih ettiğini gösterdiğini ifade ederek, ''Duyarlı tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum'' dedi.

Bu arada, beşinci taksit itibariyle 14 milyar 535,1 milyon liralık tahsilat yapılmış, beşinci taksit döneminde ise 1 milyar 240,7 milyon lira kaynak sağlanmıştı. Yapılan tahsilatın yapılandırma sonrası toplam alacağa oranı ise beşinci taksitte, yüzde 37 olarak gerçekleşmişti.

Öte yandan, yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkının kaybedilmemesi için, taksit ödemelerine riayet edilmesi gerekiyor. Taksitler süresi içinde ödenmezse, gecikme zammı ve haciz dahil olmak üzere, icrai işlemle tahsil ediliyor.