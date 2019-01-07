Borç yapılandırma haberi futbol kulüplerine ‘iyi geldi'

T24

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi ile Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) futbol kulüplerinin borçlarını yapılandırma konusunda bir yol haritası oluşturmak amacıyla bir araya gelmesi, borsadaki ‘spor hisseleri’ne pozitif yansıdı.

İstanbul Borsası’nda işlem gören Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray hisseleri, haftanın ilk gününe yüzde 5’e varan kazançlarla başladı. Saat 11:50 civarında Beşiktaş hisseleri yüzde 5.06, Fenerbahçe 4.97, Galatasaray hisseleri yüzde 4.13 Trabzonspor hisseleri ise yüzde 2.68 primli hareket ediyordu.

Kulüplere 31 Ocak'a kadar süre verildi

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Süper Lig’deki kulüplerin başkanları ve mali sorumluları ile TBB Başkanı Hüseyin Aydın, 4 Ocak’ta İstanbul’daki Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nde bir araya gelmişti.

Kulüplerin borçlarının yeniden yapılandırılması ve vadelendirilmesi gündemiyle düzenlenen toplantıda, 31 Ocak’a kadar kulüplere gelir-gider bilançolarını hazırlamak için süre verilmişti. TBB ve TFF Başkanlarının bugün akşam A Spor kanalında yapılandırma ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

"Kazanınca yatırımcıya, kaybedince devlete... "

Borç yapılandırması haberlerinin ardından futbol kulüplerinin hisseleri yeni haftaya yükselişle girerken; iktisatçı Yalçın Karatepe kişisel Twitter hesabında yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı:

“Borçlarını Ziraat Bankası'nın üstleneceği konuşulan Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe hisseleri hızlı yükseldi. Kazanınca yatırımcıya, kaybedince devlete... İyi iş!”

"Futbol kulüplerinin borçlarını üstlenmesinin kamu yararı neresindedir?"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da Ziraat Bankası’nın çiftçilerin borçlarını yapılandırma yoluna gitmemesini eleştirerek, "Futbolcu vergi vermez, kulüp vergi vermez ancak bu ülkenin üreticisinin borcuna gelince aslan kesilen Ziraat Bankası çiftçi borçlarını yapılandırma yapmaz” dedi. Sarıbal, şöyle devam etti:

"Ziraat Bankası, AKP'nin yanlış tarım politikaları nedeniyle ürettikleri para etmediği için, borcunu ödeyemeyen çiftçilerin borçlarını yapılandırmak için kılını kıpırdatmıyor. Tam tersine, çiftçilerin evini, tarlasını, bahçesini, traktörünü hatta hayvanını haciz ediyor. Ama futbol kulüplerinin milyarlarca liralık borçlarını yapılandırıyor. Buradaki amaç nedir? Ziraat Bankası'nın çiftçinin borçlarını yapılandırmak yerine futbol kulüplerinin borçlarını üstlenmesinin kamu yararı neresindedir?"