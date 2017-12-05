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Borç tartışmasında öldürülen kardeşler, toprağa verildi

Çağlar ÖZTÜRK/GAZİANTEP, (DHA) - ADANA'daki bir kafede borç- alacak yüzünden çıkan tartışmada, eski ortakları Serhan Girgin tarafından öldürülen kardeşler Mustafa Karaibişoğlu ile Tufan Karaibişoğlu, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gözyaşları arasında topr

05 Aralık 2017 18:55

Çağlar ÖZTÜRK/GAZİANTEP, (DHA) - ADANA\'daki bir kafede borç- alacak yüzünden çıkan tartışmada, eski ortakları Serhan Girgin tarafından öldürülen kardeşler Mustafa Karaibişoğlu ile Tufan Karaibişoğlu, Gaziantep\'in Nurdağı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Gürselpaşa Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı üzerindeki bir kafede meydana geldi. Serhan Girgin, Mustafa Karaibişoğlu ve Tufan Karaibişoğlu birlikte kafe açtı; ancak bir süre sonra Girgin, ortaklıktan ayrıldı. Aralarındaki borç-alacak meselesini konuşmak için bir araya gelen eski ortaklar, tartışmaya başladı. Kafenin önündeki tartışma büyürken, Serhan Girgin üzerindeki tabancasını çıkarıp, kardeş olan eski ortakları Mustafa Karaibişoğlu ve Tufan Karaibişoğlu\'nun başlarına ateş açtı. Şüpheli, olay yerinden kaçarken, kafede büyük şok yaşandı. Saldırıda ağır yaralanan kardeşler, çağrılan ambulansla götürüldükleri hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kardeşlerin cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna götürüldü. Otopsilerin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alınan Mustafa Karaibişoğlu ile Tufan Karaibişoğlu\'nun cenazeleri, götürüldükleri Gaziantep\'in Nurdağı ilçesinde, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Öte yandan polisin, şüpheli Serhan Girgin\'i yakalamak için başlattığı çalışmayı sürdürdüğü belirtildi.

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