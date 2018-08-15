Borç tartışmasında kuzenini öldürdü

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da Mehmet K., borç-alacak nedeniyle tartıştığı amcasının oğlu Selami K.\'yi tabancayla öldürüp, kaçtı.

Olay, bu sabah Paşabağı Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, amca çocukları Selami K. ile Mehmet K. arasında borç-alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet K., belindeki tabancayı çıkarıp, kuzenine ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlarla Selami K. yaralanırken, Mehmet K. olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülen Selami K., doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis, kuzenini öldürüp kaçan Mehmet K.\'yi yakalamak için çalışma başlattı.