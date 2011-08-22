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Ekonomi

Borç stoku 501,4 milyar TL'yi buldu ANKARA (A.A)

22 Ağustos 2011 21:29

-Borç stoku 501,4 milyar TL'yi buldu ANKARA (A.A) - 22.08.2011 - Merkezi yönetim brüt borç stoku, Temmuz sonu itibariyle 501,4 milyar lirayı buldu. Hazine Müsteşarlığının verilerine göre, Haziran ayındaki merkezi yönetim brüt borç stoku 495,9 milyar lira, Mayıs ayında 492,2 milyar lira, Nisan ayında 487 milyar lira, Mart ayında ise 486 milyar lira düzeyindeydi. Temmuz sonu itibariyle 501,4 milyar liraya ulaşan merkezi yönetim brüt borç stokunun 359,7 milyar lirasını Türk Lirası cinsi, 141,7 milyar lira tutarındaki kısmını da döviz cinsi borçlar oluşturdu. Merkezi yönetim brüt borç stokunun 363,9 milyar lirasını iç borç, 137,5 milyar lirası da dış borç stokundan oluştu.

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