-BORÇ STOĞU EKİM AYINDA 459,7 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI ANKARA (A.A) - 22.11.2010 - Merkezi Yönetim brüt borç stoğu 31 Ekim 2010 tarihi itibarıyla 459,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Hazine Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, borç stoğunun 342,7 milyar lira tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsinden, 117 milyar lira tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu. Borç stoğunun 347,8 milyar lirası (yüzde 75,7) iç borç stoğu, 111,9 milyar lirası (yüzde 24,3) ise dış borç stoğu. İç borç stoğunun 295,7 milyar lirası piyasaya, 52,2 milyar lirası ise kamu kesimine yapılan borçlanmadan kaynaklanıyor. Borç stoğu eylül sonu itibarıyla 460,8 milyar lira olarak gerçekleşmişti.