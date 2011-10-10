-Borç krizi zirvesi ertelendi BRÜKSEL (A.A) - 10.10.2011 - AB ve Avro Bölgesi liderlerinin 17-18 Ekim'de planlanan borç krizi zirvesi 23 Ekim'e ertelendi. AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, zirvenin 1 hafta ertelenmesinin Avro Bölgesi'ndeki borç kriziyle mücadele için kapsamlı stratejinin hazırlanmasına imkan vereceğini bildirdi. Van Rompuy, yazılı açıklamasında, zirvenin ertelenmesine gerekçe olarak Yunanistan'ın durumuna çözüm bulunması, bankalara sermaye enjeksiyonu ve Avrupa Finansal İstikrar Fonu'nun güçlendirilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmasını gösterdi.