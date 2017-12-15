Borç intiharı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'nin Tomarza ilçesinde, 2 gün önce av tüfeğiyle intihar eden 26 yaşındaki Ferhat K.\'nın evlendikten sonra borçlandığı ve bu borçlarını ödeyemediği için intihar ettiği ortaya çıktı.

Kale Mahallesi\'nde oturan ve bir fabrikada işçi Ferhat K., 3 yıl önce düğün yaptı. Korkmaz iddiaya bu süreçte borçlandı. Borçlarını ödemekte sıkıntı çeken Korkmaz, sabah kalktıktan sonra annesine, ava gideceğini söyledi. Evdeki av tüfeğini alarak bahçeye çıkan Ferhat K., burada başına dayadığı tüfeği ateşleyerek intihar etti. Silah sesi üzerine bahçeye çıkan ve oğlunu kanlar içinde bulan annenin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 1 yaşında oğlu olan Ferhat K.\'nın cesedi ile karşılaştı. Cenaze otopsi ardından kılanan namazla köy mezarlığında toprağa verildi.

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