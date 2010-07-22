T24 LogoT24 Logo
Spor

Borç batağındaki Mallorca'ya UEFA'dan men

UEFA, ekonomik krizde olan ve borcu bulunan Mallorca kulübünü gelecek sezon Avrupa Ligi'ne almadı.

22 Temmuz 2010 03:00

T24 - UEFA'nın yaşanan ekono0mik kriz sonrası ciddi borç yükü altında bulunan kulüplerin Avrupa kupalarından men edileceği açıklaması ardından Mallorca'nın UEFA Avrupa Ligi'ne 90 milyon euroyu aşkın bulunan borcu nedeniyle katılamaycağı açıklandı. Sezonu 7. sırada bitiren Villereal'in Mallaroca yerine kupaya dahil edilmesi bekleniyor.

UEFA, ekonomik krizde olan ve borcu bulunan Mallorca kulübünü gelecek sezon Avrupa Ligi'ne almadı.

İspanyol haber ajanslarında yer alan haberlerde, UEFA'nın resmi yazıyı Mallorca'ya gönderdiği bildirildi.

33 milyon eurosu maliyeye olmak üzere 90 milyon euroyu aşkın borcu olduğu iddia edilen Mallorca'nın, geçen sezon La Liga'yı 5. sırada bitirmesine rağmen, UEFA'nın aldığı kararla Avrupa kupalarında oynaması için gerekli olan lisansı geri alındı.
 
Mallorca kulübü yöneticileri, bu zamana kadarki açıklamalarında, UEFA'nın kendilerini Avrupa Ligi'nden men etmesi halinde yasal tüm haklarını arayarak, dava açacaklarını söylemişlerdi.

UEFA'nın Mallorca'nın yerine La Liga'yı 7. bitiren Villarreal'i Avrupa Ligi'ne dahil etmesi bekleniyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24