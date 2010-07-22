Borç batağındaki Mallorca'ya UEFA'dan men

T24 - UEFA'nın yaşanan ekono0mik kriz sonrası ciddi borç yükü altında bulunan kulüplerin Avrupa kupalarından men edileceği açıklaması ardından Mallorca'nın UEFA Avrupa Ligi'ne 90 milyon euroyu aşkın bulunan borcu nedeniyle katılamaycağı açıklandı. Sezonu 7. sırada bitiren Villereal'in Mallaroca yerine kupaya dahil edilmesi bekleniyor.



UEFA, ekonomik krizde olan ve borcu bulunan Mallorca kulübünü gelecek sezon Avrupa Ligi'ne almadı.



İspanyol haber ajanslarında yer alan haberlerde, UEFA'nın resmi yazıyı Mallorca'ya gönderdiği bildirildi.



33 milyon eurosu maliyeye olmak üzere 90 milyon euroyu aşkın borcu olduğu iddia edilen Mallorca'nın, geçen sezon La Liga'yı 5. sırada bitirmesine rağmen, UEFA'nın aldığı kararla Avrupa kupalarında oynaması için gerekli olan lisansı geri alındı.



Mallorca kulübü yöneticileri, bu zamana kadarki açıklamalarında, UEFA'nın kendilerini Avrupa Ligi'nden men etmesi halinde yasal tüm haklarını arayarak, dava açacaklarını söylemişlerdi.



UEFA'nın Mallorca'nın yerine La Liga'yı 7. bitiren Villarreal'i Avrupa Ligi'ne dahil etmesi bekleniyor.





