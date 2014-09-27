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Ekonomi

Borç arttı, kişi başı varlıklar düştü; en zengin ülkeler listesinde Türkiye kaçıncı?

Allianz, 'Küresel Varlık Raporu'nun 5'incisini yayınladı

27 Eylül 2014 13:08

Allianz, 50’den fazla ülkede hane içi varlık ve borç durumlarını mercek altına alan “Küresel Varlık Raporu”nun 5’incisini yayınladı. Rapora göre, kişi başına düşen mali varlıklara göre oluşturulan en zengin ülkeler listesinde Türkiye 46’ıncı sırada yer aldı.

Raporda açıklanan sonuçlara göre, küresel hane içi brüt mali varlıklar 2013 yılında, son on yılın en hızlı ivmesini yakalayarak yüzde 9.9 oranında büyüdü. Bu büyümeyle birlikte küresel mali varlıkların toplamı 118 trilyon avroya ulaşarak bir rekora da imza atmış oldu.

Doğu Avrupa bölgesinin tamamında da benzer bir tablo gözlemlendi. Büyüme oranı yüzde 1 oranında gerileyerek yüzde 11.2 seviyesinde gerçekleşti; bu rakam bile yüzde 5.2 büyüme kaydeden Batı Avrupa’nın iki katından fazla oldu.
2013’te küresel net mali varlıkların yüzde 12.4 büyüyerek, çift haneli rakamları gördüğü gözlemleniyor. Milli Gazete'nin haberine göre; Kişi başı ortalama bin 490 avro net mali varlık ile Türkiye ise listenin 46’ıncı sırasında yer alıyor. Ancak Türkiye’de geçtiğimiz yıl net finansal varlık bin 614 avro olarak hesaplanmıştı.

 

Türkiye'de kişisel borçlar hızla büyüyor

 

Raporda Türkiye ile ilgili bazı tespitlere yer verildi. Buna göre 2013 yılında Türkiye’de brüt mali varlıklar, Doğu Avrupa ortalamasının üzerine çıkarak yüzde 18 oranında büyüdü. Krizden önceki son yıl olan 2007’den bu yana küresel düzeyde yüzde 30’dan daha az artış gösteren mali varlıklar, Türkiye’de iki kat arttı. Buna karşılık hane içi borçlarda da hızlı bir artış gözlemlendi. Türkiye’de 2013 yılının sonunda borçların GSMH’ye oranıyüzde 23.8 gibi düşük bir rakam olsa da, son 10 yılda yedi kat artışkaydetti. Kişisel borçlar hızla büyümeye devam etti ve yıl sonunda yüzde 24’e ulaştı...

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