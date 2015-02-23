Borat mayosu giyince, havuzdan atıldılar

Norveç’in Askim şehrindeki Östfoldbadet adlı Aquapark’a giden 21 yaşındaki Dan Andre Lunde ile arkadaşı 21 yaşındaki Marius Bæreg’in giydikleri mayolar fazla seksi ve uygunsuz bulununca aquaparktan atıldılar.



Havuzda atlamak için 5 metrelik kuleye çıkan iki arkadaş, cankurtaranların “havuzu terk edin” ikazı ile karşılaştılar. Dan Andre Lunde giydikleri mayoların başka ülkelerde serbest olduğunu belirterek: “Atlamak için 5 metrelik kuleye çıkıyorduk ki görevliler havuzu terk etmemizi istediler. Nedenini sorduğumuzda mayolarımızın çok açık ve seksi olduğu söylendi. Aquaparkta biraz eğlenmek ve dikkat çekmek istemiştik. Gitmeden önce de bölge emniyet müdürlüğüne giyeceğimiz mayoların yasal olup olmadığını sorduk ve izin aldık” dedi.

Aquapark Müdürü David Koht Norbye, iki gencin giydiği mayonun sınırları aştığını belirterek: “İki genç adam havuza geldiklerinde üzerlerinde şort vardı. Sonra şortları çıkardılar. Havuzda çok sayıda çocuklu aile bulunduğu için üzerlerindeki mayoları uygun görmedik ve kibar bir şekilde havuzu terk etmelerini istedik. Havuza girecek insanların güzel ve fazla dikkat çekmeyen başkalarını rahatsız etmeyecek mayoları olması gerekir” dedi.

Mankini adı verilen mayolar, Sacha Baron Cohen'in canlandırdığı Borat karakteri ile özdeşleşmişti.