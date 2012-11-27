Bor projelerine 4 milyon TL destek

TÜBİTAK, Türkiye'de, bor temelli ürünlerin geliştirilmesi için 9 bilimsel projeye 4 milyon TL'lik destek verme kararı aldı.

TÜBİTAK, dünya rezervlerinin yüzde 72'sini elinde bulunduran ancak tamamına yakınını dışarı satan Türkiye'de, bor temelli ürünlerin geliştirilmesi için 9 bilimsel projeye 4 milyon TL'lik destek verme kararı aldı.

Otomotiv, sağlık, malzeme ve enerji alanlarında yapılacak projelerin, pazar imkanı geniş yeni kullanım alanları yaratması bekleniyor.

TÜBİTAK, ilerleyen dönemde bor alanında yeni bir çağrıya daha çıkacak.