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Ekonomi

Bor projelerine 4 milyon TL destek

TÜBİTAK, ilerleyen dönemde bor alanında yeni bir çağrıya daha çıkacak

27 Kasım 2012 14:00

TÜBİTAK, Türkiye'de, bor temelli ürünlerin geliştirilmesi için 9 bilimsel projeye 4 milyon TL'lik destek verme kararı aldı.

TÜBİTAK, dünya rezervlerinin yüzde 72'sini elinde bulunduran ancak tamamına yakınını dışarı satan Türkiye'de, bor temelli ürünlerin geliştirilmesi için 9 bilimsel projeye 4 milyon TL'lik destek verme kararı aldı.

Otomotiv, sağlık, malzeme ve enerji alanlarında yapılacak projelerin, pazar imkanı geniş yeni kullanım alanları yaratması bekleniyor.

TÜBİTAK, ilerleyen dönemde bor alanında yeni bir çağrıya daha çıkacak.

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