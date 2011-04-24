-BOR MADENİ EKONOMİK KRİZİ ATLATTI ANKARA (A.A) - 24.04.2011 - Ekonomik kriz nedeniyle önemli ölçüde daralan bor pazarı, artış sürecine geri döndü. Bor ürünlerine olan talep, gerek geleneksel pazarlarda, gerekse gelişen bor pazarlarında önemli ölçüde artış kaydetti. Dünya bor talebi 2010'da yüzde 32 artarken, dünya bor rezervinde Türkiye, yüzde 72'lik pay ile ilk sıradaki yerini korudu. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün, ''2010 Yılı Bor Sektör Raporu''ndan alınan bilgilere göre, bor talebindeki artış Kuzey Amerika ve Batı Avrupa gibi geleneksel pazarlar ve gelişmekte olan pazarlardan Doğu Avrupa pazarında daha az artış gösterdi. Dünya bor talebi geçen yıl, bir önceki yıla göre ürün miktarı bazında yaklaşık yüzde 32 arttı. 2010 yılında dünya ekonomisinin krizden çıkış sürecinde dünya bor tüketimindeki büyüme dünya ekonomisindeki büyümeden daha fazla oldu. Dünya ekonomisinin geçen yıl yüzde 5 civarında büyüdüğü tahmin edilirken, bor tüketimi de ürün miktarı bazında yüzde 32 artarak 3,95 milyon ton civarında gerçekleşti. -ETİ MADEN, DÜNYA BOR PAZARINDA BİRİNCİ- 2010 yılı sonu itibariyle Eti Maden'in bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün kapasitesi 1 milyon 365 bin ton oldu. Devam eden ve yeni yatırımların faaliyete geçmesi ile bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün üretim kapasitesinin 2013 yılında 2 milyon 158 bin ton/yıl değerine ulaşması hedefleniyor. Eti Maden'in bor satışları, 2010 yılında, bir önceki yıla göre toplam ürün bazında yüzde 50 artış gösterdi ve 1,6 milyon ton olarak gerçekleşti. Değer bazında ise 2010 yılında Eti Maden'in bor satışları bir önceki yıla göre yüzde 43 artış göstererek, 647 milyon dolar oldu. Dünya bor talebinin yaklaşık yüzde 40'ı Eti Maden, yüzde 27'si RT Borax, yüzde 33'ü de diğer üreticiler tarafından karşılandı. Böylelikle Eti Maden, dünya bor pazarında birinci sırada yer aldı.