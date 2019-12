'Bor kısır yapıyorsa bu çocuklar kimin?'

Bor madeninin kısırlığa yol açtığı yönündeki AB raporu, Balıkesir madenindeki çalışanları kızdırdı: Bizim babalarımız da burada çalışırdı. Bunlar komik iddialar.



Avrupa Birliği'nin bor madenini "Üremeye olumsuz etkili toksik madde" listesine alması, maden çalışanlarını kızdırdı. Türkiye'deki rezervlerin yüzde 45'inin bulunduğu Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki işletmede çalışanlar, AB'yi haksız çıkarmak için sperm örneği vermek istiyor.



Enerji Bakanlığı da kararın doğru olmadığını kanıtlamak için heyet kurdu. "24 yıl madende çalıştım, üç çoçuğum var. AB masrafları karşılarsa üç tane daha yaparım" diyen Maden İşçileri Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Engin Okçu, madenin tonunun 140 bin dolardan 270 bin dolara çıkmasının ve her geçen gün artan talebin AB'yi rahatsız ettiğini, bu yüzden de bor hakkında böyle bir rapor açıklandığını ileri sürdü.



'Masrafları karşılasınlar'



Borun daha önce de prostat ve kansere neden olduğu gerekçesiyle araştırma yapan akademisyenler, işçilerden alınan numunelerle bu tezi çürütmüştü. Yine iddialar üzerine denek olarak kullanılacak işçilerden bu kez de kan ve sperm örnekleri alınacak.



Kendilerine son derece güvenen işçiler ise AB'ye tepki gösteriyor: "Babalarımız da burada çalıştı. Bor kısır yapıyorsa evimizdeki çocukları kim yaptı o zaman?" Bigadiç'teki madende 30 yıl boyunca çalışan vardiya çavuşu İsmail Gökçen, bor ile yabancı maddeleri birbirinden ayırdıkları bantta çalışan oğlunu gösterek, "Bir de kızım var. Benim babam da bu madende çalıştı. Bunca yıl kısır yapmayan bor şimdi mi kısır yapıyormuş.



Bu iddialara sadece gülüyoruz" dedi. Her biri 2 veya 3 çocuk babası Bilal Örgen, İsmail Eşkin, İskender Çakır ve Muammer Budak isimli çalışanlar da, "Bu bize hakaret. Masrafları ödesinler, kaç tane istiyorlarsa o kadar çocuk yapalım" şeklinde konuştu. İşletmenin baş mühendisi Hikmet Öztürk ise kadrolu ve taşeron olarak çalışan evli tüm erkeklerin çocuk sahibi olduğunu belirtti.



İlçede her eve 3 çocuk düşüyor



Bigadiç sakinlerinden 70 yaşında ve 6 çoçuk babası Şuri Demirbaş, içme sularında, tarlalarında yetiştirdikleri mahsullerinde dahi bor olduğunu ifade ederek, "Akıl var mantık var. 25 yıl ocaklarda çalıştım. 6 çoçuk yaptım. Eşim ölmeseydi daha da yapardım" dedi. Etrafı tamamen bor ocakları ile çevrili ve altındaki rezervin çıkarılması için taşınması gündemde olan Bigadiç'te ailelerin ortalama 3 çocuğu var.