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Ekonomi

Bor karbondioksidin yüzde 70'ini yok etti ANKARA (A.A)

06 Kasım 2011 13:32

-Bor karbondioksidin yüzde 70'ini yok etti ANKARA (A.A) - 06.11.2011 - Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Orhan Yılmaz, Bor madeninin yeni bir kullanım alanını daha keşfettiklerini belirterek, ''Laboratuvar ortamında yaptığımız çalışmada Bor'lu çözeltilerle baca gazından çıkan karbondioksidin yüzde 70'ini yok etmeyi başardık'' dedi. Dünyanın en büyük sorunlarından birinin karbondioksit emisyonu olduğuna dikkati çeken Yılmaz, ''Bor'dan elde ettiğimiz bu ürünü eğer sanayiye dönüştürebilirsek, paraya para demeyiz'' diye konuştu. Laboratuvar ortamında yapılan çalışmaların ''mükemmel'' sonuç verdiğini ifade eden Yılmaz, testlerde, Bor'lu çözeltilerle baca gazının içerisindeki karbondioksidin yüzde 70'ini tutmayı başardıklarını bildirdi. Bu buluşun, milyarlarca dolar getirisinin yanı sıra çevre için de büyük katkıları olacağını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu: ''Bunu laboratuvar çalışmalarında defalarca test ettik ve kanıtladık. Şimdi pilot çalışmaya geçeceğiz ve bununla ilgili bir tesis kuracağız. Bu çalışma da bittikten sonra çıkıp herkese 'sizin baca gazlarınızı biz arıtırız' diyeceğiz. Sadece arıtmak değil, bu arıtımı sağlayan ve satabileceğimiz yeni bir borlu ürün üreteceğiz.''  -Ticari sır- Baca gazındaki karbondioksidi tutan borlu bileşenin patentini almak için Türk Patent Enstitüsüne müracaatta bulunduklarını ifade eden Yılmaz, ticari spekülasyona neden olabileceği gerekçesiyle söz konusu çalışmaya ilişkin şimdilik çok fazla detay veremeyeceğini kaydetti.

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