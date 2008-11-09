Bor ihracatının 2008 sonu hedefi 550 milyon dolara çıktı

AB'den Türkiye'nin bor ihracatına darbe

Yerin altındaki servet

Dünya rezervlerinin yüzde 72 oranındaki bölümünü elinde bulunduran Türkiye'nin bor türevleri ihracatı, üretimde kapasite artışına paralel olarak artıyor.Son verilere göre, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün bor ihracatında belirlenen hedeflere ulaşıldı. Türkiye'nin 31 Ekim 2008 tarihi itibariyle gerçekleştirdiği bor ihracatı 442 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemindeki bor ihracatı 325 milyon dolar düzeyinde olmuştu.Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Orhan Yılmaz yaptığı açıklamada, bor ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 oranında bir artış yaşandığını belirterek, bu yıl toplam bor ihracatını da 550 milyon dolar düzeyinde hedeflediklerini bildirdi. Yılmaz'ın verdiği bilgiye göre kurumun geçen yıl toplam bor ihracatı ise 405 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.Türkiye'nin 2012 yılı toplam bor ihracatının 1 milyar dolar düzeyinde hedeflediklerini belirten Yılmaz, ihracat hedeflerinin 2009 yılında, 650 milyon dolar, 2010 yılında 750 milyon dolar, 2001 yılında ise üretimde kapasite artışına paralel olarak bor türevleri ihracat hedeflerinin 900 milyon dolar düzeyinde öngördüklerini söyledi.Bu arada Türkiye'nin bor ihracatı yaptığı ülke portföyü de giderek genişliyor. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Orhan Yılmaz, dünyanın dört bir yanına bor ihraç eden Türkiye'nin en büyük bor alıcıları arasında ABD, Avrupa ve Uzak Doğu olmak üzere toplam 63 ülke bulunduğunu açıkladı. Yürütülen pazar faaliyetleri sonrasında ülke sayısının önümüzdeki dönemlerde daha da artması hedefleniyor.2008 yılı ihracat verilerine göre halen Türkiye'nin bor ihraç ettiği ülkeler arasında, Arjantin, Avustralya, Bangladeş, Brezilya, Bulgaristan, Kamerun, Kanada, Çin, Mısır, İngiltere, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Hindistan, Endonezya, İran, Irak, İsrail, İtalya, Litvanya, Lübnan, Makedonya, Malezya, Mali, Moldova, Hollanda, Yeni Zelanda, Pakistan, Yemen, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Senegal, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Güney Afrika, İspanya, Sri Lanka, İsviçre, Suriye, Tunus, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Özbekistan, Venezuela, Vietnam ve Arjantinbulunuyor.