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Ekonomi

Bor ihracatımız kazandırıyor

Toplam bor ihracatının bu yıl 600 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Geçen yıl bu rakam 400 milyon dolar üzerindeydi.

14 Eylül 2008 03:00

Dünya rezervlerinin yüzde 72 oranındaki bölümünü elinde bulunduran Türkiye'nin bor türevleri ihracatı giderek artıyor.

Son verilere göre, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün bor ihracatı 30 Ağustos 2008 tarihi itibariyle 350 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Geldi 'Bor'un pazarı

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Orhan Yılmaz, yaptığı açıklamada, bor ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 oranında bir artış yaşandığını belirterek, bu yıl toplam bor ihracatının da 600 milyon dolar düzeyinde hedeflendiğini söyledi.

Bor ihracatının yanı sıra iç satışlarda da önemli artışlar kaydedildiğini ifade eden Yılmaz, aynıdönemde borda 15 milyon dolarlık satış yapıldığını belirtti. Yılmaz'ın verdiği bilgiye göre, bu yılın sekiz aylık gerçekleşmeleri ile bor ihracatı miktarda yüzde 10, parasal değer olarak da yüzde 36 oranında artış göstermiş oldu.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün geçen yıl toplam bor ihracatı ise 400 milyon doların üzerinde olmuştu.

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