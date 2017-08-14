"Booking.com'un faaliyetlerinin durdurulması online pazardaki dengeyi bozdu"

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, online otel rezervasyon portalı Booking.com'un Türkiye'deki faaliyetlerinin durdurulmasıyla otelcilerin ve vatandaşın mağduriyet yaşadığını bildirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, İşler, yaptığı yazılı açıklamada booking.com'un faaliyetlerinin durdurulmasının online pazardaki dengeleri bozduğunu, bu portaldan boşalan alana güvenilir olmayan, tüketiciyi aldatmaya yönelik ve iyi niyeti suistimal eden internet sitelerinin girdiğini ileri sürdü.

Mağduriyetlerin her geçen gün arttığını, bu alanda bir an önce mevzuat düzenlemesi yapılması gerektiğini vurgulayan İşler, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu platform tüketici ile satıcıyı aracısız bir araya getiriyordu, sektörde dengeler kurulmuştu. Ancak yasakçı bir zihniyetle yapılan girişim, anlık ve beklenmedik bu gelişme dengeleri bozdu. Biz de booking.com'un vergi yükümlüsü olmasından, vergi vermesinden yanayız.

Online dünyaya ilişkin mevzuatın bir an önce düzenlenmesi ve pazarın kontrol altına alınması, güvenilir markaların Türkiye pazarında olmasının sağlanması lazım.

Sayın Ekonomi Bakanımız'dan, Kültür ve Turizm Bakanımız'dan ricamız booking.com yetkilileri ile bir araya gelmeleri. Onların vergi yükümlüsü olmasının, vergi ödemesinin sağlanması ve bizim de iş yapma şansımız ve ortamının tekrardan sağlanması gerekiyor."