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Booking.com'dan Türkiye'ye dönüş sinyali; Türkiye'de müşteri temsilcisi arıyor

Şirket geri dönüşün işaretini kariyer sitesi LinkedIn üzerinde verdi

14 Şubat 2018 15:02

Dünyanın en büyük online rezervasyon portalı olan booking.com Türkiye'ye dönüş için sinyali kariyer sitesi LinkedIn'den verdi.

Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) açtığı dava sonucu Türkiye'deki faaliyetleri mart ayı sonunda durdurulan online rezervasyon portalı booking.com, geri dönüş için ilk işaretini verdi. 

Şirket geri dönüşün işaretini kariyer sitesi LinkedIn üzerinde verdi. Şirket, birkaç gün önce bir ilan vererek Türkiye için müşteri temsilcisi arayışı içerisinde olduğunu duyurdu.

Turizm sektöründen edinilen bilgilere göre de şirketin turizm sezonu başlamadan tekrar Türkiye pazarındaki yerini alması bekleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş bu ay başında yaptığı açıklamada, "Booking’in kontrollü olması lazım ama kısıtlama olmaması lazım. Herkesin bunu kullanabilmesi, Türkiye’den rezervasyonun yapılması gerekir. Serbest piyasa bakımından da bu önemli” diye konuşmuştu.

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