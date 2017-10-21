Booby Portis, Nikola Mirotic’i hastanelik ettiği için özür diledi

Chicago Bulls forveti Bobby Portis, takım arkadaşı Nikola Mirotic ile idmanda kavga ettiği kavgadan dolayı özür diledi.

Bulls koçu Fred Hoiberg, Portis’in özür dilemesinin bir takım toplantısı sırasında gerçekleştiğini, ancak mesajıyla iligili ayrıntılara girmek istemediğini söyledi.

Şimdilik basınla konuşmayı reddeten Portis, salı günü gerçekleşen olayın ardından ilk kez Cuma günü takımla antrenmanlara çıkmaya başladı. Portis, Mirotic’i yumrukladığı ve takım arkadaşını hastanelik ettiği için 8 maç askıya alınmıştı.

Antrenman tesisinde olmayan Mirotic’in yaraları yüzünden en az 4 hafta oynamaması bekleniyor.