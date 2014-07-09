T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bonzaiden kurtulmak mümkün mü?

Türkiye’de sentetik uyuşturucu bonzaiden kurtulmak pek çok kişi hastanelere başvuruyor

09 Temmuz 2014 13:12

Gençler arasında kullanımı her geçen gün artan sentetik uyuşturucu bonzaiden kurtulmak kolay değil. Uzmanlara göre bonzainin henüz bir tedavisi bulunmuyor.

Bugün gazetesinden Cihan Acar’a konuşan Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Dimitri Karayani,  son yıllarda kullanımı hızla artan sentetik uyuşturucu bonzai ile ilgili henüz bir tedavi bulunamadığını söyledi.

Karayani, hastanelerinin yatak sayısının 85 olduğunu ama yüzlerce kişinin başvurusu nedeniyle herkese yardım edemediklerini söyledi. Vakfı Başkanı Karayani, uyuşturucu kullanımında yaşın düştüğünü söyledi ve hastaneye başvuranların yaşının 14’e kadar düştüğüne dikkat çekti.

 

Tedavi için aylarca sıra bekleniyor

 

Tedavi için başvurulan hastanelerde ise yoğunluktan dolayı aylarca sıra gelmiyor. Eskiye nazaran başvuru sayısının arttığını belirten Karayani, “Eskiden 10 hastamız var yok ancaydı. Son yıllarda yüzlerce kişi başvurur oldu. Bunların büyük çoğunluğunu bonzai içenler oluşturuyor. Fakat bu uyuşturucuya henüz tedavi bulunamadı. Çok kötü. Esrar ve eroinin kökünü kazıyoruz. 15 günlük bir tedavi uyguluyoruz. Daha sonra bu maddelerin bir daha yüzüne bakmıyor gençler” ifadelerini kullandı.

 

3 yılda bedeni tüketiyor

 

İçinde 400'den fazla madde olduğunu söylenen bonzai için henüz bir tedavi bulunamadı. İçildiği anda direkt beyne zarar veren sentetik uyuşturucu, uzmanlara göre insan bedenini 3 yıl gibi kısa bir sürede tüketiyor.

 

 

ETİKETLER

bonzaiuyuşturucutedavihastanebağımlılık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Solun özeleştirisi olarak bir Arkadaş Z. Özger belgeseli: Merhaba Canım...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24