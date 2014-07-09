Bonzaiden kurtulmak mümkün mü?

Gençler arasında kullanımı her geçen gün artan sentetik uyuşturucu bonzaiden kurtulmak kolay değil. Uzmanlara göre bonzainin henüz bir tedavisi bulunmuyor.

Bugün gazetesinden Cihan Acar’a konuşan Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Dimitri Karayani, son yıllarda kullanımı hızla artan sentetik uyuşturucu bonzai ile ilgili henüz bir tedavi bulunamadığını söyledi.

Karayani, hastanelerinin yatak sayısının 85 olduğunu ama yüzlerce kişinin başvurusu nedeniyle herkese yardım edemediklerini söyledi. Vakfı Başkanı Karayani, uyuşturucu kullanımında yaşın düştüğünü söyledi ve hastaneye başvuranların yaşının 14’e kadar düştüğüne dikkat çekti.

Tedavi için aylarca sıra bekleniyor

Tedavi için başvurulan hastanelerde ise yoğunluktan dolayı aylarca sıra gelmiyor. Eskiye nazaran başvuru sayısının arttığını belirten Karayani, “Eskiden 10 hastamız var yok ancaydı. Son yıllarda yüzlerce kişi başvurur oldu. Bunların büyük çoğunluğunu bonzai içenler oluşturuyor. Fakat bu uyuşturucuya henüz tedavi bulunamadı. Çok kötü. Esrar ve eroinin kökünü kazıyoruz. 15 günlük bir tedavi uyguluyoruz. Daha sonra bu maddelerin bir daha yüzüne bakmıyor gençler” ifadelerini kullandı.

3 yılda bedeni tüketiyor

İçinde 400'den fazla madde olduğunu söylenen bonzai için henüz bir tedavi bulunamadı. İçildiği anda direkt beyne zarar veren sentetik uyuşturucu, uzmanlara göre insan bedenini 3 yıl gibi kısa bir sürede tüketiyor.