Bonzai zannediliyordu, ev yapımı kimyasal çıktı!

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerden basına sık sık yansıyan "zombi" görüntülerinin nedeni ev yapımı uyuşturucu çıktı. Pahalı olan ‘bonzai’ yerine ‘yavşan’ ya da ‘damiana’ otu ve kimyasallarla yapılan ucuz uyuşturucu gençler arasında yaygınlaşmaya başladı. Ev yapımı uyuşturucunun üçüncü kullanımda ise öldürdüğü iddia edildi.

Karar’ın Emniyet'ten aldığı bilgiye göre, kamuoyunda ‘zombi’ olarak tabir edilen uyuşturucu bağımlısı gençlerin artışında yurtdışında üretilen bonzai gibi sentetik uyuşturucuların kullanımındaki artış yatmıyor. Yürümekte, konuşmakta zorlanan zaman zaman baygın halde görüntülenen gençler yeni yeni palazlanan ‘evde uyuşturucu sektörü’nün kurbanı.

Çeşitli otlar ve zehirli kimyasalların karıştırılmasıyla hazırlanan ev yapımı uyuşturucular, yurtdışında üretilen bonzainin pahalı olması ve Emniyet’in operasyonları nedeniyle az bulunması nedeniyle daha çok rağbet görmeye başladı. Emniyet yetkilileri yavşan otu ile damiana çayı yapraklarına sinek ilacı, aseton gibi farklı kimyasallar püskürtülerek hazırlanan uyuşturucunun gençler arasında yayıldığı bilgisini paylaşırken “Esrar gibi içiyorlar. Bu tarz uyuşturucular vücudu çabuk zehirliyor. İkinci ya da 3. kullanımda ölüm kaçınılmaz” uyarısını yaptı.

Yeni zehir sektörünün hızla yaygınlaşması Emniyet Genel Müdürlüğü’nü de hareke geçirdi. Son yıllarda merdiven altı üretimde artış gösteren uyuşturucu maddelerin önlenmesine yönelik bir rapor hazırlayan Emniyet, İçişleri Bakanlığı’ndan önlem alınmasını istedi. Raporda uyuşturucu madde üretiminde kullanılan bazı bitki türlerinin ithalatı ve satışlarında sınırlamalara gidilmesi istendi. Bakanlığın üzerinde çalıştığı tespitlerde, özellikle sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan ‘yavşan’ otu ile ‘damiana’ çayının satışlarında sınırlama getirilmesi talep edildi. Raporda, aktarlarda kolaylıkla satılan bu bitkilerin satışına sınırlama ya da yasak getirilmesi gerektiği belirtidi.

İnternet üzerinden de satıyorlar

Diğer yandan, yapraklarına kimyasal maddelerin emdirilmesiyle uyuşturucuya dönüşen yavşan otu ve damiana çayı ürünleri aktarlar dışında internet ortamında da satılabiliyor. Uyarıcı özelliğe sahip damiana türü çayların 100 gramı 5 ile 10 TL arasında satılabiliyor. Yavşan otunun 100 gramı ise 20 TL’den satışa sunuluyor. Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün, Ocak ayından bu yana gerçekleştirdiği operasyonlarda 3 ton 565 kilo uyuşturucu madde ve 1 milyon 5 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyonlarda 19 bin 305 şüpheli gözaltına alınırken, 2 bin 22 şüpheli de tutuklandı.