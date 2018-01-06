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Bonzai satıcısı yakalandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de devriye gezen polisler, şüphe üzerine durdukları 28 yaşındaki A

06 Ocak 2018 14:20

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de devriye gezen polisler, şüphe üzerine durdukları 28 yaşındaki A.D.\'nin üzerinde 2 parça halinde 27.60 gram bonzai buldu.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan uyuşturucu ile mücadele kapsamında Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleridevriye sırasında hareketlerinden şüphelendiği A.D.\'yi durdurdu. Yapılan aramasında üzerinde 27.60 gram bonzai ile yakalanan şüpheli, Emniyet Müdürlüğü\'nde yapılacak sorgu ardından adliyeye çıkarılacak.

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