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Bonzai satarken yakalandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, iddiaya göre, sentetik uyuşturucu 'bonzai' satarken yakalanan Ozan Değirmenci (24), tutuklandı

02 Nisan 2018 18:48

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da, iddiaya göre, sentetik uyuşturucu \'bonzai\' satarken yakalanan Ozan Değirmenci (24), tutuklandı.
İlkadım ilçesinde sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yürüten Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ozan Değirmenci\'yi  takibe aldı. 5 kişiye bonzai satmak isteyen Değirmenci, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Ozan Değirmenci\'nin üzerinde 4 paket halinde bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, bugün çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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