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Bonzai satarken yakalandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, sentetik uyuşturucu 'bonzai' satarken polis tarafından suçüstü yakalanan Taner Kocaman, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı

22 Mart 2018 20:05

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da, sentetik uyuşturucu \'bonzai\' satarken polis tarafından suçüstü yakalanan Taner Kocaman, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Atakum ilçesinde, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yürüten Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat doğrultusunda uyuşturucu sattığı iddia edilen Taner Kocaman\'ı takibe aldı. Bir kişiye bonzai satmak isteyen Kocaman, polis tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Taner Kocaman\'ın üst ve evinde aramasında ise yaklaşık 2 gram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, bugün çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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