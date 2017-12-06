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Bonzai satarken yakalandı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da bir kişiye bonzai satarken yakalandığı belirtilen Atacan D

06 Aralık 2017 16:26

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da bir kişiye bonzai satarken yakalandığı belirtilen Atacan D. (27) gözaltına alındı.
Olay, Samsun\'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi\'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Atacan D.\'nin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Takibe alınan şüphelinin inşaat halindeki binanın girişinde bir kişiye bonzai sattığı tespit edildi. 1 paket bonzai ile yakalanan Atacan D. gözaltına alındı. Bölgede yapılan araştırmada da binanın girişindeki tuğlaların arasına saklanmış 2 paket halinde yaklaşık 7.5 gram bonzai daha ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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