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Bonzai satarken yakalanan şüpheli tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da polisin bir kişiye bonzai satarken yakaladığı Mustafa Holat (21), uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

05 Nisan 2018 17:20

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da polisin bir kişiye bonzai satarken yakaladığı Mustafa Holat (21), uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Holat\'ın İlkadım ilçesinde bulunan Zeytinlik Mahallesi\'nde bir kişiye bonzai sattığını tespit ederek gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 35 gram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Holat çıkarıldığı mahkemece \'uyuşturucu ticareti\' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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