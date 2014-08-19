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Bonzai kullanım yaşı 11'in altına düştü

TÜİK verilerine göre, 2013 yılında 48 binden fazla çocuk bağımlılık yapan madde kullanımı nedeniyle güvenlik birimlerine getirildi

19 Ağustos 2014 21:15

TÜİK araştırmasına göre, gençler arasından kullanımı hızla yaygınlaşan uyuşturucu madde bonzainin Türkiye'de kullanım yaşı 11'in altına düştü. Geçen yıl 48 binden fazla çocuk bağımlılık yapan madde kullanımı nedeniyle güvenlik birimlerine getirildi. Çocukların yaklaşık 4 bin 500'ünün esrar, 213'ünün bonzai, 118'inin eroin ve 171'inin de hap kullandığı tespit edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye'de bonzai kullanımına ilişkin araştırma sonuçlarını açıkladı. Buna göre, geçen yıl 48 bin 374 çocuk bağımlılık yapan madde kullanımı nedeniyle güvenlik birimlerine getirildi. Çocukların 32 bin 849'unun sigara, 4 bin 439'unun esrar, 213'ünün bonzai, 171'inin hap ve 118'inin de eroin kullandığı tespit edildi. Çocukların bir kısmının da "uçucu", "yapıştırıcı" ve "çözücü" tabir edilen maddeler kullandığı belirlendi.

Araştırmada, Türkiye'de bonzai kullanım yaşının 11'in altına kadar düştüğü ortaya çıktı. Yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde bonzai kullanan çocukların 165'inin yaşı 15-17 aralığında, 42'sinin yaşı 12-14 aralığında, 6'sının yaşı ise 11'in altında olduğu belirlendi.

Kullanımı sonrasında denge kaybından, konuşma güçlüğü, kısmi bilinç kaybından ölüme varan ciddi sonuçlara neden olan bonzainin, tedavi süreci de bir o kadar zorlu. Kalp atışlarını hızlandırması nedeniyle kullanıcılarına ölüm korkusu yaşatan bonzai nedeniyle, intihar vakaları da yaşanabiliyor. (AA) 

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