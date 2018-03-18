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Bonzai kullandıktan sonra götürüldüğü hastanede öldü

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, bonzai kullandıktan sonra fenalaştığı ileri sürülen Erdinç D

18 Mart 2018 14:37

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ın Kozlu ilçesinde, bonzai kullandıktan sonra fenalaştığı ileri sürülen Erdinç D. (23), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.  
Olay, dün gece saatlerinde, ilçeye bağlı Fatih Sitesi Mahallesi\'nde meydana geldi. Erdinç D., iddiaya göre, sentetik uyuşturucu bonzai kullandıktan sonra sokak ortasında bayıldı. Yerde hareketsiz yatan Erdinç D.\'yi görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Erdinç D.\'yi ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Erdinç D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Erdinç D.\'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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