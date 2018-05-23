Bonzai kullandığı ileri sürülen 8 yaşındaki çocuk hastanelik oldu (2)

SAĞLIK BAKANLIĞI\'NDAN AÇIKLAMA

Edirne\'nin Keşan ilçesinde, sentetik uyuşturucu bonzai kullandığı iddia edilen ve baygın halde bulunarak, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan C.C.K.\'nin, doğuştan zeka geriliği bulunduğu, ileri tetkik ve tedavi için tedbir amaçlı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı\'ndan yapılan yazılı açıklamada, 2010 doğumlu olan ve doğuştan zeka geriliği bulunan C.C.K.\'nin, ailesi tarafından bugün sabah saatlerinde bulantı, kusma ve titreme şikayetleri ile ilaç zehirlenmesinden şüphelenilerek çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedavi altına alındığı kaydedildi. Doktorların yaptığı ilk değerlendirmede genel durumu iyi olan C.C.K.\'ye tedbir amaçlı tedaviye başlandığı ve gözlem altına alındığı belirtilerek, \"Muayene sırasında, ailenin \'çocuklarına isteği dışında bonzai içirilmiş olabileceğini\' söylemesi üzerine hasta, ileri tetkik ve tedavi için Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne nakledilmiştir. Genel durumu iyi olan hasta tedbir amaçlı yoğun bakım servisinde gözlem altında tutulmaktadır\" denildi.