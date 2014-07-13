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Bonzai ihbar edene 4 bin 600 lira ödül

Uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamalarında 1 kiloya karşılık verilecek ikramiye tutarları yeniden belirlendi

13 Temmuz 2014 13:50

Hükümet, son dönemlerin en büyük sorunlarından bonzai türü uyuşturucuyu ihbar ederek yakalatanlara kilo başına 4 bin 619 TL ödül verecek.

Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamalarında 1 kiloya karşılık verilecek ikramiye tutarları yeniden belirlendi.

Habertürk’ün haberine göre Daha önce yakalanan uyuşturucu için alınan ikramiye; muhbir ile ilgili memur arasında yarı yarıya paylaşılıyordu. İhbarcının olmadığı durumlarda ikramiyenin tamamı memurlara ödeniyordu. Bakanlar Kurulu, yeni düzenlemeyle ihbarcının olmadığı durumlarda yakalanacak uyuşturucuyla ilgili ödenecek ikramiye tutarını düşürdü.

 

Bonzai ödülü arttı

 

Karara göre likit eroin, kokain, likit esrar, baz morfin, toz esrar gibi uyuşturucu maddeler için verilen ikramiye tutarları sabit tutuldu. Toz esrarda kilo başına 1154 TL ikramiye verilecek, ihbarcı yoksa bu tutar 230 TL’ye düşecek. 1 kilo bonzaide kilo başına ödenecek ikramiye tutarı, 1154 TL’den 4 bin 619 TL’ye çıkarıldı. Bu kararla birlikte bonzai ikramiyesi, en yüksek ödüle tabi olan eroinle aynı tutara yükseltildi. İhbarcının bulunmadığı el koymalarda ilgili memura 923 TL ödenecek. Uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin mevzuat kapsamında olmamasına karşın geliştirilen her türlü yeni uyuşturucu madde için de ikramiye verilecek. Bu tür ürünler için kilo başına 384 TL ödenecek. Bakanlar Kurulu, kaçak içki ve sigara için ödenecek ikramiye tutarını da belirledi. Sigara paketi başına 760 kuruş civarında ikramiye ödenecek. Viskide şişe başına ödenecek tutar 20 TL.

 

Aracı olana en az 5 yıl hapis

 

Başbakan Erdoğan, bonzai tehdidine dikkat çekti. Erdoğan, “Şimdi bonzai denilen bir şey çıktı. Daha ucuz, çok daha yaygın. Bir neslin yok oluşu söz konusu. Çıkardığımız son yargı yasasında cezai müeyyideler çok yüksek seviyelere çıkarılmıştır. Hepsi bedelini ağır ödeyecek” dedi. TCK’da yapılan değişiklikle bonzai gibi uyuşturucu madde kullanımındaki ceza alt sınırı 1 yıldan 2 yıla çıktı. Daha önceden 10 yıl olan üst sınır 20 ile 30 yıl arasında hapis cezası olarak belirlendi. TBMM’de kabul edilen yasa değişikliğiyle artık uyuşturucu kullanan ya da uyuşturucuya özendirenin de cezaevine girmesi gündeme gelebilecek. “Uyuşturucu kullanımını kolaylaştıran, yardım eden”ler 2 ile 5 yıl arasında hapis cezasına çarptırılıyordu. Artık bu suçu işleyenler en az 5 yıl, en fazla 10 yıl hapis alacak.

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