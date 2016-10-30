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Bonzai içtikleri iddia edilen gençler, sokak ortasında bayıldı

Genç kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı

30 Ekim 2016 22:38

Karabük'te sentetik uyuşturucu kullandığı öne sürülen 17 yaşındaki lise öğrencisi İ.Ö. ile kuzeni 19 yaşındaki M.P., baygınlık geçirdi.

Olay, öğle saatlerinde Karabük kent merkezinde yoğun olan Kent Meydanı’nda meydana geldi. İ.Ö ile M.P. meydanda bulunan bankın üzerinde içerisine uyuşturucu madde koydukları sigaralarını içtikten sonra fenalaştı.

Genç kadınların baygınlık geçirdiğini görenler yardıma koşarken 112 Acil’i arayarak yardım istedi. Sağlık ekipleri tarafından muayeneleri yapılan İ.Ö. ile M.P.’nin sentetik uyuşturucu içtikleri iddia edildi.

Genç kadınların ambulansla kaldırıldıkları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Genç kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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