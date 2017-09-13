Bonzai içen gence, yaşlı kadından önce yardım sonra öğüt



Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU\'nda bonzai içtiği belirtilen bir genç için mahalleli seferber oldu. Bir kadın, hiç tanımadığı gencin elini yüzünü yıkayıp öğütlerde bulundu.

Çatma Mescit Mahallesi Yunus Kaptan Sokak\'ta bonzai olarak bilinen uyuşturucu maddeden içen 25 yaşlarındaki genç, krize girerek titremeye başladı. Gencin bu durumunu gören ve önce hasta olduğunu sanan mahalleden bir kadın evinden getirdiği suyu gence içirdi. Gencin kendine gelmesi için yüzünü ve elini de yıkayan kadın \"Yazık delikanlılarımızı böyle perişan ediyorlar. O kadar da güzel çocuk. İlk kez görüyorum. Ben hiç dayanamam en tehlikeli yer de olsa yardım için atarım kendimi\" diye konuştu. Kadının ilgisi ve yardımlarıyla kendine gelen genç, ayağa kalkarak sokaktan ayrıldı. Bir kaç dakika sonra hemen yan sokakta yine elinde bonzai ile sendeleyerek yürüyen genci, gören çevredekiler yardım için seferber oldu

Çevredekilerin yardım için çağırdığı sağlık ekipleri beklenirken bir anda ayağa kalkan genç koşarak uzaklaştı.

(FOTOĞRAF)