Bonzai etkisindeki genç, Başbakanlık korumalarını yaraladı

Uyuşturucu bağımlısı Mehmet K. (24), Başbakanlık konutu önünde kendisine kimlik soran koruma polislerinden ikisini yaralarken, polislerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.





Mehmet K, tutuklu bulunduğu cezaevinden 25 Aralık 2014 Perşembe günü tahliye edildikten bir gün sonra, Ulus civarında bonzai aldıktan sonra Kızılay’da bulunan Başbakanlık binası önüne gece saatlerinde geldi. Başbakanlık konutu önünde gece yarısı bulunan Mehmet K’ya Başbakanlık korumaları kimlik sorunca aldığı bonzai etkisi ile şüpheli davranışlarını sürdürünce korumalarla tartışma yaşadı. Tartışma sonrasında üzerinde bulunan ekmek bıçağı ile iki koruma polisini yaraladı. Polislerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Arbedede kendisi de darp edildi.



Mehmet K, mahkemedeki ifadesinde yaraladığı şahısların polis olduğunu bilmediğini söyledi.

'Öldürme ve yaralama kastım yoktur'

Mehmet K, bugün Ankara Nöbetçi 5.Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkarıldı. Mehmet K, sorgusunda şunları anlattı:

"Uyuşturucu madde kullanıyordum. Ben parkta iken sivil kıyafetli biri önüme geçti. 'Ne yapıyorsun burada ne arıyorsun, nerede oturuyorsun?' diye sorular sordu. Ben sustum. Üzerime geldi. 'Ne geziyorsun burada' diye sordu. Cevap vermedim. Belinden silahı çıkardı. Aramızda itişme oldu. İç cebimde bıçak vardı. Ben de bıçağı çekerek koruma amacıyla bıçağı savurdum. Öldürme ve yaralama kastım yoktur. Polis olduğunu bilmiyordum."

'Normalde uysal bir yapıya sahip'

Mehmet K, hakimlik sorgusunun ardından “öldürmeye tam teşebbüsten” tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mehmet K’nın avukatı Hatice Taştan, “Uyuşturucunun etkisindeydi. Kendisi emniyetteki sorgusunda olayları tam anımsamadı. Ancak bugün olayı hatırlamaya başladı” dedi.



Taştan, Mehmet K’nın normalde uysal bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.